Уран подорожчав через протести в Казахстані
Фото: ціна урану зросла на тлі протестів в Казахстані (primeminister.kz)
Уран подорожчав на 8% на тлі подій в Казахстані. Свідчать дані фірми UxC, що займається відповідними підрахунками.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Ціни зросли на 8% до 45,25 долара за фунт проти 42 доларів напередодні. Казахстан виробляє понад 40% світових поставок урану, уточнює агентство.
Водночас акції виробника урану Kazatomprom з Казахстану впали на 7,64% станом на 13:30. Про це свідчать дані Лондонської фондової біржі (LSE).
Нагадаємо, біткоіни також почав падати через ситуацію в Казахстані. Ціна першої кріптовалюти досягала мінімуму на позначці 44 054 доларів.