Из-за ураганов в Польше погибли четыре человека, среди погибших - один украинец

Самая сложная ситуация - в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны, именно здесь зафиксированы все четыре смертельных случая.

Недалеко от города Свидник от порыва ветра вылетел в ров автомобиль. На месте погиб 43-летний гражданин Украины. Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека. В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина.

По данным Государственной пожарной службы Польши, к вечеру по всей стране сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек, в том числе пятерых спасателей.

В целом на протяжении дня работники спасательной службы почти 10 000 раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего речь шла об устранении поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощи с поврежденными крышами домов.