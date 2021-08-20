Из-за урагана "Фред" в США погибли два человека

С 18 августа в американском штате Северная Каролина бушует шторм «Фред», который вызвал наводнения и сход оползней в регионе.

Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом. По информации местных властей, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения.

В настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл.

"С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.

Тропический шторм «Фред» ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).