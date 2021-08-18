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В УПЦ МП рассказали об отношениях с украинской властью

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Киев, Среда 18 августа 2021 09:13
В УПЦ МП рассказали об отношениях с украинской властью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Украинской православной церкви Московского патриархата рассказали об отношениях с действующей властью. Офис президента занимает равноудаленную позицию к украинским церквям.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, говорится в материале "Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется".

По его словам, действующая власть по этому вопросу занимает равноудаленную позицию по сравнению с временами Порошенко.

"Но это если говорить о власти в целом и о позиции Зеленского. При этом мы видим фаворитизирование ПЦУ, которое идет может и с согласия Зеленского, но идет от тех людей, чиновников среднего звена, которые остались от периода Порошенко", - сказал Данилевич.

Напомним, в ПЦУ заявили, что отношения с Московским патриархатом зашли в еще более тупик.

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Владимир Зеленский УПЦ МП
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Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется