Управление интернет-маркетингом. Пошаговое руководство

На семинаре вы узнаете, как построить digital с нуля для большой компании и как этим дальше управлять. Освоите все важнейшие тактические инструменты онлайн-продвижения. Поймете, как измерять результат при помощи сквозной аналитики. И как вовлечь команду в изменения и победить сопротивление.

Кроме этого, все участники семинара получат:

• Пошаговый алгоритм построения системного интернет-маркетинга в компании и формирования digital-команды;

• Полезные чек-листы от спикеров в формате "бери и делай";

• Подборку свежих кейсов 2019 года.

Для кого семинар?

Директоры по маркетингу или руководители digital-направления;

Бренд-менеджеры

Интернет-маркетологи;

​Владельцы малого и среднего бизнеса.

Программа:

10:00 - 11:30 «Построение системы интернет-маркетинга в компании. Чек-лист. (часть 1)», Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

11:30 - 11:45 Кофе-брейк

11:45 - 13:00 «Как вовлечь команду в изменения и победить сопротивление», Татьяна Емельянова (Бизнес-тренер, консультант)

13:00 - 14:00 Обед

14:00 - 15:30 «Построение системы интернет-маркетинга в компании. Чек-лист. (часть 2)» Антон Воронюк (Руководитель Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”)

15:30 - 15:45 Кофе-брейк

15:45 - 16:45 «Создание и продвижение бренда в условиях диджитализации рынка недвижимости», Виктория Сингаевская (Маркетинг-директор строительной компании РІЕЛ)

16:45 - 17:45 «One Love. Как приучить клиента пользоваться вашим продуктом», Владимир Курий (Head of internet marketing TripMyDream)

17:45 - 18:45 «Как построить digital с нуля для большой компании и как этим дальше управлять (кейс АШАН)», Маргарита Лавренюк (Digital Manager Ашан Украина)

Дата: 7 ноября 2019 с 10:00 до 18:45

Место проведения: г. Киев, ул. Крещатик, 29 - ЦеХАБ

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