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УПЛ: "Зоря" в останній момент вирвала перемогу над "Інгульцем"

Фото: Новачок сезону ледь не відібрав очки (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" здобула непросту перемогу над "Інгульцем" із Петрова в першому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Зоря" – "Інгулець" – 2:1

Голи: Башіч, 16, Яцик, 90+3 – Білоцерковець, 29

 

Підопічні Юрія Коваля з перших хвилин заволоділи ініціативою. Основна гострота від луганців виникала після стандартів. Утім, відкрила рахунок "Зоря" у контратаці – Башіч увірвався до вільної зони та замкнув передачу Яцика.

Далі матч пішов на зустрічних курсах. Луганський колектив розвинути успіх не зумів, а от "Інгулець" своєю нагодою скористався. П'ятов кинув у прорив Білоцерковця, той відірвався від оборонці та в падінні проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Під завісу першого тайму та на старті другої половини петровці намагалися впіймати "Зорю" на помилках. Утім, Богунов і Козак не зуміли переграти Турбаєвського, а Білоцерковець з центру штрафного пробив над воротами.

Поступово гості "підсіли" фізично. Команда Коваля влаштувала фінальний штурм воріт Паламарчука. Хвилини цокали, а забити вдруге не вдавалося. Та в доданий арбітром час "Зоря" таки дотиснула петровців. Антюх прорвався праворуч і навісив від лінії поля, а Яцик головою спрямував м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.

До слова, раніше "Шахтар" у гостях розтрощив "Ворсклу" на старті УПЛ.

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