УПЛ: "Зоря" і "Рух" закрили тур безгольовою нічиєю
Луганська "Зоря" розійшлася миром із львівським "Рухом" на фініші 16-го туру чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур
"Зоря" – "Рух" – 0:0
Довго команди не запрягали. Уже в дебюті на ударній позиції опинився хавбек луганців Чурко. Однак, із його пострілом із лінії штрафного впорався Ледвій. У відповідь "жовто-чорні" організували два удари з-за меж штрафного – обидва заблокували оборонці.
Перед перервою "Зоря" і "Рух" змарнували ще по одній нагоді. Спершу Мишньов потужно пробив зі штрафного метрів із 30-ти – кіпер невдало парирував, але оборона львів'ян підстрахувала. А згодом Квасниця після помилки Кирюханцева відправив м'яч поруч зі стійкою.
Він же побував в епіцентрі подій на старті другої половини. Квасниця опинився на добиванні після сейву воротаря, але поцілив у поперечину. Та розвитку ця ситуація не отримала. Обидві команди збилися на боротьбу між двома штрафними майданчиками, тож до реальних моментів справа так і не дійшла.
Як наслідок, "Рух" залишився на 5-й сходинці в українській Прем'єр-лізі (25 очок). Натомість "Зоря" йде на передостанній позиції. Луганський колектив набрав 11 пунктів.
До слова, раніше "Динамо" скандально не змогло зіграти матч на Закарпатті.
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