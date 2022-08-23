УПЛ: "Заря" переиграла новый клуб Скрипника, "Верес" минимально одолел "Черноморец"

Еще два поединка 1-го тура Премьер-лиги завершились в Ужгороде и Киеве. Победы одержали луганская "Заря" и ровненский "Верес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Заря" – "Ворскла" – 3:1

Голы: Назарина, 7 (пенальти), Безбородько, 30, 53 – Олейник, 73 (пенальти)

"Черноморец" – "Верес – 0:1

Гол: Клец, 22

Нереализованный пенальти: Дахновский, 48 (В)

Первый гол нового сезона чемпионата Украины забили в Ужгороде. Там Назарина на 7-й минуте уверенно реализовал одиннадцатиметровый после фола Ризныка. Далее роли главных героев взяли на себя футболисты "Зари" Кабаев и Безбородько.

Сначала дуэт луганцев упустил по одной возможности забить, а дальше организовали два мяча. На 30-й Безбородько получил передачу партнера в центр поля и убежал на свидание с голкипером, обыграл его и забил в пустые ворота.

А на старте второй половины нападающий получил пас Кабаева на левом углу штрафной и классно пробил в дальний угол ворот – 3:0. Лишь после этого "Ворскла" сумела размочить счет. Да и этот случай выпал с пенальти – Олейник пробил прямо под стойку.

Тем временем в столице "Черноморец" и "Верес" забили всего один мяч на двоих. При равной игре на 22-й минуте ровенчанин Клец решился на удар со средней дистанции и бильярдным выстрелом от стойки застал врасплох Непогодова.

На старте второй половины "Верес" мог развить свой успех. Однако Дахновский не смог реализовать одиннадцатиметровый. Реабилитировался за первый гол кипер "моряков" Непогодов, взявший намертво удар хавбека в левый от себя угол.

Нервные финальные минуты повлиять на итоговый результат не смогли. "Верес" одержал непростую и неожиданную победу, а "Черноморец" попытается набрать первые очки 27 августа в рамках 2-го тура.