УПЛ: "Зоря" переграла новий клуб Скрипника, "Верес" мінімально здолав "Чорноморець"

Ще два поєдинки 1-го туру Прем'єр-ліги завершилися в Ужгороді та Києві. Перемоги здобули луганська "Зоря" та рівненський "Верес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Зоря" – "Ворскла" – 3:1

Голи: Назарина, 7 (пенальті), Безбородько, 30, 53 – Олійник, 73 (пенальті)

"Чорноморець" – "Верес – 0:1

Гол: Кльоц, 22

Нереалізований пенальті: Дахновський, 48 (В)

Перший гол нового сезону чемпіонату України забили в Ужгороді. Там Назарина на 7-й хвилині впевнено реалізував одинадцятиметровий після фолу Різника. Далі ролі головних героїв перебрали на себе футболісти "Зорі" Кабаєв і Безбородько.

Спершу дует луганців змарнував по одній нагоді забити, а далі організували два м'ячі. На 30-й Безбородько отримав передачу партнера в центра поля та побіг на побачення з голкіпером, обіграв його та забив у порожні ворота.

А на старті другої половини нападник отримав пас Кабаєва на лівому куті штрафного та класно пробив у дальній кут воріт – 3:0. Лише після цього "Ворскла" зуміла розмочити рахунок. Та й ця нагода випала з пенальті – Олійник пробив прямісінько під стійку.

Тим часом у столиці "Чорноморець" і "Верес" забили лише один м'яч на двох. За рівної гри на 22-й хвилині рівнянин Кльоц наважився на удар із середньої дистанції та більярдним пострілом від стійки застав зненацька Непогодова.

На старті другої половини "Верес" міг розвинути свій успіх. Однак, Дахновський не зміг реалізувати одинадцятиметровий. Реабілітувався за перший гол кіпер "моряків" Непогодов, який взяв намертво удар хавбека в лівий від себе кут.

Нервові фінальні хвилини вплинути на підсумковий результат не змогли. "Верес" здобув непросту та несподівану перемогу, а "Чорноморець" спробує набрати перші очки 27 серпня у рамках 2-го туру.