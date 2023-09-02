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УПЛ: "Ворскла" здолала "Олександрію", "Полісся" розібралося з "Оболонню"

Субота 02 вересня 2023 18:56
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УПЛ: "Ворскла" здолала "Олександрію", "Полісся" розібралося з "Оболонню" Фото: Віктор Корнієнко уник підкату Юрія Копини (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла" здобули перемоги в 6-му турі української Прем'єр-ліги, здолавши "Оболонь" зі столиці та "Олександрію" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Полісся" – "Оболонь" – 2:0

Голи: Грицук, 90+5 (пенальті), Козак, 90+9

Вилучення: Мороз, 90+4 (О, друга жовта картка)

"Ворскла" – "Олександрія" – 1:0

Гол: Скляр, 29 (пенальті)

"Поліські вовки" контролювали хід зустрічі з киянами впродовж усіх 90+ хвилин. Натомість "пивовари" час від часу намагалися огризатися в контатаках. Утім, м'яч уперто оминав ворота обох команд. Головні ж події розгорнулися в доданий арбітром час.

Спершу "Полісся" заробило пенальті та вилучення для оборонця "Оболоні" Мороза стараннями Мустафаєва. До позначки підійшов Грицук і впевнено реалізував одинадцятиметровий. А потім у контратаці Козак застав кіпера зненацька ударом у ближній кут – 2:0 у підсумку.

Згодом "Ворсклі" вистачило й одного забитого м'яча для перемоги над командою Руслана Ротаня. Не обійшлося без пенальті й тут – Логінов у підкаті зніс Челядіна, який рвався у штрафний. Скляр із 11-ти метрів був точним, хоча Шевченко й вгадав напрямок удару.

У другому таймі воротарі обох команд фактично були без роботи. Хіба що Шевченко ледь не пропустив за комірець з центра поля від Юрченка. Атакувальні ж потуги гостей полтавці вміло гасили дрібними фолами та затягуванням часу. Цей підхід дозволив підопічним Віктора Скрипника здобути третю перемогу поспіль.

До слова, раніше "Шахтар" розгромом "Миная" зберіг лідерство в Прем'єр-лізі.

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