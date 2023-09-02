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УПЛ: "Ворскла" одолела "Александрию", "Полесье" разобралось с "Оболонью"

Суббота 02 сентября 2023 18:56
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УПЛ: "Ворскла" одолела "Александрию", "Полесье" разобралось с "Оболонью" Фото: Виктор Корниенко избежал подката Юрия Копыны (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла" одержали победы в 6-м туре украинской Премьер-лиги, одолев "Оболонь" из столицы и "Александрию" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Полесье" – "Оболонь" – 2:0

Голы: Грицук, 90+5 (пенальти), Казак, 90+9

Удаление: Мороз, 90+4

"Ворскла" – "Александрия" – 1:0

Гол: Скляр, 29 (пенальти)

"Полесские волки" контролировали ход встречи с киевлянами на протяжении всех 90 минут. "Пивовары" время от времени пытались огрызаться в контатаках. Впрочем, мяч упрямо обходил ворота обеих команд. Главные же события развернулись в добавленное арбитром время.

Сначала "Полесье" заработало пенальти и изъятие для защитника "Оболони" Мороза стараниями Мустафаева. К отметке подошел Грицук и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А затем в контратаке Козак застал кипера врасплох ударом в ближний угол – 2:0 в итоге.

Впоследствии "Ворскле" хватило и одного забитого мяча для победы над командой Руслана Ротаня. Не обошлось без пенальти и здесь – Логинов в подкате снес рвавшийся в штрафную Челядина. Стекольщик с 11-ти метров был точным, хотя Шевченко и угадал направление удара.

Во втором тайме вратари обеих команд фактически были без работы. Разве что Шевченко чуть не пропустил за воротничок из центра поля от Юрченко. Атакующие же мощи гостей полтавчане умело гасили мелкими фолами и затягиванием времени. Этот подход позволил подопечным Виктора Скрипника одержать третью победу подряд.

К слову, ранее "Шахтер" разгромом "Миная" сохранил лидерство в Премьер-лиге.

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