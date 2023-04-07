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УПЛ: "Ворскла" вдома мінімально здолала "Інгулець"

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Полтава, П'ятниця 07 квітня 2023 16:59
УПЛ: "Ворскла" вдома мінімально здолала "Інгулець" Фото: "Ворскла" перервала серію невдач у чемпіонаті (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою полтавської "Ворскли" над "Інгульцем" із Петрова завершився перший матч 20-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Ворскла" – "Інгулець" – 1:0

Гол: Кравець, 49

Прогнозовано ініціативою з перших хвилин заволоділи господарі. Утім, перша напівнагода в полтавців виникла на 16-й хвилині. Це Сефері отримав можливість пробити з меж штрафного, але з його ударом впорався кіпер гостей.

Надалі на полі настало затишшя. Порушити його аж під завісу першої половини наважився Кравець. Фланговий оборонець вирішив пробити з дистанції, але м'яч звалився з ноги та пролетів далеко від площини.

Та цей момент виявився пристрілкою. На старті другого тайму "Ворскла" повела в рахунку завдяки стандарту. Полтавці розіграли штрафний на лівому фланзі, а після навісу Скляра самотній Кравець головою переправив м'яч у сітку з меж воротарського – 1:0.

Згодом команди обмінялися моментами. У контратаці петровців зумів пробити Кухарук – повз ворота. Натомість Степанюк після кутового "Ворскли" так і не зміг завдати акцентованого удару з перспективної позиції. Потім ще були спроби того ж Кухарука, полтавців Пердути та Кравця – без успіху.

Зрештою, гол полтавців виявився єдиним у зустрічі. Господарі перервали серію з п'яти матчів без перемог і обійшли "Інгулець" у турнірній таблиці УПЛ. Тепер "Ворскла" набрала 23 очки, а в гостей залишилося 22 пункти.

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