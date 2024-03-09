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УПЛ: "Ворскла" з голом-шедевром переграла "Чорноморець"

Одеса, Субота 09 березня 2024 15:00
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УПЛ: "Ворскла" з голом-шедевром переграла "Чорноморець" Фото: "Моряки" пішли на дно в Одесі (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" зазнав домашньої поразки від полтавської "Ворскли" в 20-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Чорноморець" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Бацула, 89

У дебюті зустрічі могли забивати гості. Степанюк піймав відскок і пробив із розвороту, але влучив у воротаря. "Моряки" відповіли в середині тайму, коли Авагімян після забігу з трьома оборонця відправив м'яч повз ближню стійку.

Далі до перерви активнішою була "Ворскла". Ось Мякушко лише трохи не докрутив м'яч у кут із меж штрафного. Згодом Сіссоко розім'яв Варакуту верховим ударом із лінії карної зони. А вже в другому таймі Мякушко не зміг замкнути перспективний простріл Степанюка.

Оговтався після перерви і "Чорноморець". Один за одним змарнували нагоди забити Бойчук, Присяжнюк і Брагару. Найближчим до успіху був перший, але після помилки Ісенка не зміг поцілити в незахищені ворота з гострого кута. Між цими епізодами стався "гол" полтавців. Утім, Ковталюк перебував поза грою, коли спрямував м'яч у сітку.

Та на 89-й хвилині "Ворскла" таки відкрила рахунок. Курйозний гол-красень вдався Бацулі. Він явно виконував навіс від лівого краю штрафного майданчика, а м'яч по-зрадницьки для одеситів опинився в дальньому куті воріт Варакути – 0:1 у підсумку.

Завдяки перемозі "Ворскла" закріпилися на 7-й сходинці в турнірній таблиці, набравши 29 очок. Натомість "Чорноморець" залишився на 10-й позиції (23 пункти). Після зимової паузи "моряки" жодного разу не перемогли.

До слова, напередодні "Шахтар" із дублем Кевіна переміг "Колос" у вольовому стилі.

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