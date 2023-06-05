УПЛ віддала останні в сезоні нагороди гравцю і тренеру туру

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 30-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Призи дісталися представникам луганської "Зорі" та полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Нападник "Зорі" Назарій Русин – футболіст 30-го туру в Прем'єр-лізі. Він оформив дубль і не реалізував одинадцятиметровий проти закарпатського "Миная" на виїзді.

Форвард відкрив рахунок на 8-й хвилині протистояння. Русин отримав пас на хід від Шахова, змістився ліворуч від воріт і пробив у ближній кут повз воротаря, який покинув лінію. На старті ж другої половини скористався передачею у дотик від Булеци та переграв кіпера з меж штрафного.

Натомість керманич "Ворскли" Віктор Скрипник – найкращий тренер фінального туру. Його підопічні переграли донецький "Шахтар" і піднялися на 5-те місце в підсумковій турнірній таблиці. У новому сезоні полтавці зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.