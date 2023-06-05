УПЛ отдала последние в сезоне награды игроку и тренеру тура

Украинская Премьер-лига по итогам 30-го тура отечественного первенства назвала лучших игрока и тренера. Призы достались представителям луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Нападающий "Зари" Назарий Русин – футболист 30-го тура в Премьер-лиге. Он оформил дубль и не реализовал одиннадцатиметровый против закарпатского "Миная" на выезде.

Форвард открыл счет на 8-й минуте противостояния. Русин получил пас на ход от Шахова, сместился влево от ворот и пробил в ближний угол мимо вратаря, покинувшего линию. На старте же второй половины воспользовался передачей в касание от Булецы и переиграл кипера из пределов штрафной.

В свою очередь наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник – лучший тренер финального тура. Его подопечные обыграли донецкий "Шахтер" и поднялись на 5-е место в итоговой турнирной таблице. В новом сезоне полтавчане сыграют в квалификации Лиги конференций.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.