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УПЛ: "Верес" на виїзді розгромив "Металіст 1925" і піднявся в топ-5 першості

Фото: "Верес" виявився на голову сильнішим (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою рівненського "Вереса" завершився матч 11-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Металіст 1925" – "Верес" – 1:4

Голи: Русин, 82 – Кльоц, 10 (пенальті), Лебеденко, 48, Кучеров, 69, Сергійчук, 90

Фундамент перемоги рівняни заклали в дебюті. Серія атак гостей завершилася одинадцятиметровий, коли Бичек рукою зупинив удар Лебеденка головою. Пенальті Кльоц так потужно, що голкіпер харків'ян не мав жодного шансу парирувати.

"Металіст 1925" вирівняв гру й намагався нав'язати "Вересу" конкуренцію. Проте, до справді реальних нагод забити справу номінальні господарі так і не довели. Натомість новий спалах активності хлопців Юрія Вірта відбувся у найнеобхідніший момент.

Щойно команди вийшли на другий тайм, як Пасіч із Дахновським розіграли комбінацію і вивели на оперативний простір Лебеденка. Той отримав пас і влучно пробив у дальній кут, поціливши поміж ніг Безуглому.

Харків'яни могли повернутися в гру за кілька хвилин. Це Ременюк кинув Бичека в прорив, але винуватець у ситуації з пенальіт замість акцентованого удару виконав простріл у зону, де нікого з партнерів не було.

А на 69-й хвилині "Верес" забив третій м'яч. Кучеров ефектно пробив із розвороту, м'яч зачепив Курила, дезорієнтував Сидоренка та влетів у сітку воріт. Лише після цього "Металіст 1925" зумів розмочити рахунок.

На 82-й Русин в один дотик замкнув передачу Курила з глибини поля. Проте, змінити підсумок протистояння цей епізод уже не міг. Тим більше, що під завісу матчу гандикап відновив Сергійчук – досвідчений нападник

Отже, рівняни здобули переконливу перемогу та піднялися в топ-5 УПЛ. В активі "Вереса" тепер 17 очок. Тим часом "Металіст 1925" залишився десятим (10 пунктів).

До слова, раніше "Олександрія" переграла "Колос" і закріпилася в четвірці лідерів Прем'єр-ліги.

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