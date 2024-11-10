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УПЛ: "Верес" сенсационно переиграл "Рух"

Ровно, Воскресенье 10 ноября 2024 14:56
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УПЛ: "Верес" сенсационно переиграл "Рух" Фото: "Желто-черные" уедут из Ровно с "баранкой" (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" оформил домашнюю победу над львовским "Рухом" в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:0

Голы: Дахновский, 6, Луан, 22

Долго команды не запрягали. Квасница мог забить за гостей в дебюте, но Кожухарь своевременным выходом из ворот ликвидировал опасность. Зато подопечные Олега Шандрука в ответ забили – Дахновский подобрал мяч после перехвата Сикейры и пробил в левый угол.

Вскоре "Верес" едва не удвоил преимущество. Однако в этот раз Ледвий справился с ударом Дахновского. "Рух" оправился перед экватором тайма, когда Карабин не смог акцентированно пробить после передачи Квасницы. Ровенчане же забили второй раз в следующей атаке – Дахновский пролетел левым флангом и отдал поперек на Луана, а тот качнул защитника и отправил мяч в угол.

На 31-й минуте тот же Дахновский едва не сделал счет разгромным, но перебросил и голкипера, и ворота. "Желто-черные" упустили две возможности под занавес первой половины: Федор немного не докрутил мяч в дальнюю девятку, а выстрел Сыча парировал Кожухарь. А уже во втором тайме Пастух не попал в створ головой.

Впрочем, дальше на поле воцарилось затишье. "Верес" не слишком рвался вперед, имея преимущество в два мяча, а у команды Виталия Пономарева совсем не клеилось впереди. Не смогли львовяне организовать и финальный штурм владений хозяев и заслуженно проиграли.

Победа позволила "Вересу" обойти "Рух" в турнирной таблице элитного дивизиона. Обе команды набрали по 15 очков, а опережают "желто-черных" ровенчане по дополнительным показателям. Коллектив Шандрука поднялся на 8-е место.

К слову, накануне "Александрия" разгромила дома "Карпаты" с хет-триком Кампуша.

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