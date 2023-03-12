ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Верес" розписав феєричну нічию з "Ворсклою" з двома незабитими пенальті

Новость на русском →
Рівне, Неділя 12 березня 2023 15:12
УПЛ: "Верес" розписав феєричну нічию з "Ворсклою" з двома незабитими пенальті Фото: Команди розійшлися бойовим миром (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Видовищною нічиєю завершився матч 17-го туру вітчизняної першості між рівненським "Вересом" і полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голи: Кравець, 48 (автогол), Гайдучик, 60 – Сефері, 25, 85 (пенальті)

Нереалізовані пенальті: Кльоц, 90+3, Вовченко, 90+4 (обидва – "Верес")

Активніше зустріч на "Авангарді" розпочали гості. Полтавці захопили ініціативу з перших хвилин, хоча оборона рівнян діяла уважно та всі спроби "Ворскли" забити нівелювала. Та на 25-й хвилині "Верес" не впорався – Сефері переграв опонента після передачі з флангу та з близької відстані пробив кіпера.

Господарі могли відігратися ще до перерви. Однак, Гайдучик примудрився не влучити в порожні ворота. Натомість удар Пасіча з дистанції парирував Ісенко. Був активним і Сефері. Постріл албанця парирував Когут, а Степанюк після передачі партнера пробив вище воріт.

Зате зрівняв рахунок "Верес" на старті другої половини. Допоміг рівнянам стандарт. Навіс пішов на дальню стійку, де Кравець у боротьбі спрямував м'яч у власні ворота. А згодом господарі вийшли вперед. Підопічні Юрія Вірта розіграли зразкову контратаку – Пасіч прострілив із флангу, а Гайдучик із кількох метрів відправив м'яч у сітку.

Утім, відсвяткувати перемогу "Вересу" не судилося. Під завісу матчу підвів команду Кльоц, який завалив Челядіна у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Сефері та потужним ударом по центру зрівняв рахунок.

Рівняни мали подвійний шанс вирвати перемогу в доданий арбітром час. Спершу Кльоц не зумів із пенальті переграти Ісенка, а на добиванні Чеснаков привіз ще доин одинадцятиметровий. Проте, кіпер "Ворскли" відбив другий одинадцятиметровий поспіль і став однозначним героєм поєдинку.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Ворскла УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації