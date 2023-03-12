УПЛ: "Верес" розписав феєричну нічию з "Ворсклою" з двома незабитими пенальті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голи: Кравець, 48 (автогол), Гайдучик, 60 – Сефері, 25, 85 (пенальті)

Нереалізовані пенальті: Кльоц, 90+3, Вовченко, 90+4 (обидва – "Верес")

Активніше зустріч на "Авангарді" розпочали гості. Полтавці захопили ініціативу з перших хвилин, хоча оборона рівнян діяла уважно та всі спроби "Ворскли" забити нівелювала. Та на 25-й хвилині "Верес" не впорався – Сефері переграв опонента після передачі з флангу та з близької відстані пробив кіпера.

Господарі могли відігратися ще до перерви. Однак, Гайдучик примудрився не влучити в порожні ворота. Натомість удар Пасіча з дистанції парирував Ісенко. Був активним і Сефері. Постріл албанця парирував Когут, а Степанюк після передачі партнера пробив вище воріт.

Зате зрівняв рахунок "Верес" на старті другої половини. Допоміг рівнянам стандарт. Навіс пішов на дальню стійку, де Кравець у боротьбі спрямував м'яч у власні ворота. А згодом господарі вийшли вперед. Підопічні Юрія Вірта розіграли зразкову контратаку – Пасіч прострілив із флангу, а Гайдучик із кількох метрів відправив м'яч у сітку.

Утім, відсвяткувати перемогу "Вересу" не судилося. Під завісу матчу підвів команду Кльоц, який завалив Челядіна у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Сефері та потужним ударом по центру зрівняв рахунок.

Рівняни мали подвійний шанс вирвати перемогу в доданий арбітром час. Спершу Кльоц не зумів із пенальті переграти Ісенка, а на добиванні Чеснаков привіз ще доин одинадцятиметровий. Проте, кіпер "Ворскли" відбив другий одинадцятиметровий поспіль і став однозначним героєм поєдинку.