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УПЛ: "Верес" переграв "Епіцентр" і залишився в елітному дивізіоні

Рівне, Неділя 02 червня 2024 18:58
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УПЛ: "Верес" переграв "Епіцентр" і залишився в елітному дивізіоні Фото: Рівняни втрималися в еліті (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" упевнено переграв "Епіцентр" із Кам'янця-Подільського в матчі-відповіді плей-офф за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Верес" – "Епіцентр" – 3:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай, 45+2 – Стень, 89

Підопічні Олега Шандрука активно стартували та оформили швидкий м'яч. Подоляни не встигли за темпом рівнян і пропустили вже на 7-й хвилині. Це Гайдучик вчасно зорієнтувався після відскоку та з меж штрафного розстріляв ворота Чернобая.

"Епіцентр" отямився вже після півгодини ігрового часу. На 34-й хвилині Бендера після прострілу ефектно пробив через себе – повз стійку. Проте, відповідь "Вереса" на цей випад була приголомшливою.

Рівняни оформила аж два голи в роздягальню. На другій доданій арбітром хвилині Шарай скористався помилкою Кристіна біля власних воріт і відправив м'яч у сітку. А ще за три оберти секундної стрілки Гайдучик отримав закидання з глибини, ввійшов у штрафний та влучно пробив у дальній кут.

Хоч друга половина й перетворилася на формальність, але "Епіцентр" намагався принаймні розмочити рахунок. Ось Ліповус із дистанції пробив над воротами, а згодом Стень з меж штрафного не зміг переграти Когута. Міг забивати вчетверте "Верес" – Годя не пробив Чернобая з кількох метрів, а Гайдучик після помилки оборони відправив м'яч повз стійку.

Ще кілька моментів рівняни змарнували під завісу зустрічі. Однак, Шасталу, Шевченку та Мрвальєвічу забракло влучності. Зате скористався можливістю розмочити рахунок кам'янчанин Стень, замкнувши в дотик простріл Кравчука від лінії поля – 1:3 у підсумку. "Верес" залишився в Прем'єр-лізі.

До слова, раніше "Оболонь" зберегла прописку в УПЛ після перемоги над "Лівим берегом".

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