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УПЛ: "Шахтар" впевнено обіграв "Верес"

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Середа 09 листопада 2022 17:14
УПЛ: "Шахтар" впевнено обіграв "Верес" Фото: "Шахтар" впевнено обіграв "Верес" (shakhtar.com)
Автор: Іван Носальський

Донецький "Шахтар" зміг забезпечити собі перемогу у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги. Поразку зазнав рівненський "Верес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Верес" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Мудрик, 30, Криськів, 65.

Хід гри у першому таймі переважно контролювала команда з Донецька. Футболісти "Шахтаря" вже з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль і не давали супротивникові реалізовувати небезпечні моменти біля своїх воріт. Мудрик на 30-й хвилині зміг упевнено реалізувати пенальті та відкрив рахунок у матчі. При цьому "Вересу" не вдалося переламати перевагу донеччан і за перші 45 хвилин команда завдала всього лише одного удару по воротах суперника, і той - не в ствір.

У другому таймі домінація "Шахтаря" посилилася, помаранчево-чорні почали ще більше контролювати м'яч. Зміцнити свою перевагу їм вдалося через 20 хвилин з початку другої половини гри - після точного пасу Степаненко Криськів завдав влучного удару по воротах суперника.

Гравці "Вереса" у другому таймі також стали частіше бити по воротах, намагаючись щось протиставити домінації "Шахтаря", але їм так і не вдалося забити заповітний гол.

Таким чином донеччани набрали чергові три очки та закріпилися на другому місці у таблиці УПЛ. При цьому клуб з Рівного все ще займає п'яту сходинку, але він лише на одне очко випереджає київське "Динамо", яке завтра, 10 листопада, зіграє з "Олександрією".

Нагадаємо, раніше "Динамо" розгромило "Чорноморець" в Одесі і повернулося до топ-6 Прем'єр-ліги.

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