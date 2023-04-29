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УПЛ: "Рух" врятував нічию з "Ворсклою" у доданий час

Фото: Миром завершився матч у Львові (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нічиєю завершився матч 23-го туру Прем'єр-ліги між львівським "Рухом" і полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Рух" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Климчук, 90+2 (пенальті) – Степанюк, 57

Вилучення: Яворський, 90+1 (В, пряма червона картка)

Першими момент створили полтавці. На 11-й хвилині в епіцентрі подій опинився Кане. Малієць отримав передачу від Сефері, підлаштував м'яч під удар і спробував поцілити в дев'ятку – вище воріт.

"Рух" зумів відповісти на 27-й. Небезпека виникла після подачі з кутового на Ляха. Оборонець намагався замкнути передачу в дотик, але м'яч пройшов повз рамку воріт Ісенка. "Ворскла" згодом провела серію атак, але безрезультатно: Степанюк не влучив у ближній, із ударом Челядіна впорався Паньків, а постріл Сефері просвистів над поперечиною.

На старті другої половини команди продовжили грати в тому ж дусі. Але на 57-й хвилині полтавці вийшли вперед. "Ворскла" розіграла видовищну комбінацію, на фініші якої Кане вивів Степанюка на ударну позицію, а той холоднокровно переграв голкіпера.

Після забитого м'яча полтавці почали грати обережніше. Утім, навіть у такій ситуації в атаці гості виглядали краще за "Рух". Поступово львів'яни перехопили ініціативу, але відшукати вільні зони на чужій половині виявилося вкрай складно.

На поміч прийшли полтавці – Яворський небезпечно зустрів Климчука та "привіз" пенальті. Сам постраждалий у доданий арбітром час і взявся виконати одинадцятиметровий. Потужний удар у дев'ятку дозволив зрівняти рахунок і вирвати нічию для "Руха".

До слова, раніше "Зоря" здолала "Чорноморець" у столиці та відновила 5-очковий гандикап над "Динамо".

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