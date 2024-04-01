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УПЛ: "Рух" із голом в останній атаці здолав ЛНЗ

Львів, Понеділок 01 квітня 2024 20:01
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УПЛ: "Рух" із голом в останній атаці здолав ЛНЗ Фото: "Жовто-чорні" виявилися сильнішими в місті Лева (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" мінімально переграв черкаський ЛНЗ у 22-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Рух" – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула, 90+5 (пенальті)

Вилучення: Бар, 90+4 (Л, друга жовта картка)

"Жовто-чорні" в дебюті окреслили намір контролювати перебіг подій. Утім, на небезпечні моменти довелося зачекати. На 15-й хвилині львів'янин Федор головою пробив над поперечиною. У відповідь Молло завдав удару п'ятою, але Ледвій врятував "Рух".

Зі середини першого тайму гра змістилася в центр поля. Помітним став перекіс у бік боротьби, іноді на межі фолу та за нею. Як наслідок, арбітр нагородив кількома "гірчичниками" виконавців обох команд. Натомість з цікавими моментами біля воріт виникла пауза.

ЛНЗ активніше розпочав другу половину. Ось Бар потужно пробив поруч зі стійкою з дистанції. Далі Молло втік від двох опонентів і завдав удару – Ледвій парирував на кутовий. У відповідь Плюман прострілив уздовж воріт ледь не по лінії, але Квасниця не повірив у шанс забити...

Реабілітувався лідер "Руха" за кілька хвилин, коли класно розібрався з оборонцем і віддав під удар Теслюку. Проте, під його постріл кинувся оборонець. Черкащани згодом цікаво розіграли стандарт, але Ледвій виявився готовим до спроби низом від Яшарі.

Здавалося, що матч рухається до нульової нічиєї. Та в доданий арбітром час Бар наступив на ногу супернику та привіз одинадцятиметровий у ворота ЛНЗ. До позначки підійшов Притула та впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. "Рух" здобув мінімальну перемогу та закріпився на 5-й позиції (39 очок).

До слова, напередодні "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.

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