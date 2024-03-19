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УПЛ роздала нагороди за підсумками туру

Київ, Вівторок 19 березня 2024 13:29
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УПЛ роздала нагороди за підсумками туру Фото: Ілля Квасниця отримав визнання публіки (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 21-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам львівського "Руха" та рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер "жовто-чорних" із міста Лева Ілля Квасниця – футболіст туру чемпіонату України. 20-річний виконавець доклався до розгрому харківського "Металіста 1925" на виїзді (4:1).

Квасниця закріпив перевагу "Руха" в середині першого тайму після того, як Плюман відкрив рахунок. Він отримав передачу Пастуха в межах штрафного та пробив повз голкіпера харків'ян. Згодом Підгурський та Плюман довели рахунок до розгромного, а гол Імерекова лише підсолодив гіркоту поразки "Металіста 1925".

Натомість керманич "Вереса" Олег Шандрук – найкращий тренер 21-го туру. Його підопічні здобули важливу перемогу над "Чорноморцем" в Одесі. Рівняни мінімально здолали "моряків" із черговим голом Мрвальєвіча. Завдяки перемозі "червоно-чорні" покинули зону вильоту.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Квасниця випередив Ковальця, Черненка та Бізіману. Натомість Шандрук виявився кращим за Ротаня, Іващенка та Пономарьова.

УПЛ роздала нагороди за підсумками туру

До слова, раніше "Кривбас" наздогнав "Шахтар" нагорі таблиці Прем'єр-ліги.

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