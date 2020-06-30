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УПЛ попередила "Карпати" про можливість зняття з чемпіонату

Новини » Спорт     30.06.2020 - 15:57
УПЛ попередила "Карпати" про можливість зняття з чемпіонату
Фото: гравці "Карпат" (facebook.com/fckarpaty)

Львів'яни не виїхали на гру з "Маріуполем"

Матч чемпіонату України між "Карпатами" і "Маріуполем" не відбудеться через неможливість львівського клубу приїхати на гру в Маріуполь. Українська Прем'єр-ліга поінформувала львів'ян, що в разі повторної неявки на матч клуб автоматично буде виключений зі змагань.

Про це повідомляється на сайті організації.

Крім того, дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету Української асоціації футболу.

Напередодні львівський клуб повідомив, що команда через брак грошей не вирушила до Маріуполя, де 1 липня повинен був відбутися перенесений матч 24 туру УПЛ.

Нагадаємо, після рестарту сезону в чемпіонаті України "Карпати" пропустили чотири тури через спалах коронавірусної інфекції серед футболістів і персоналу команди.

Після виходу з карантину без восьми гравців основи команда провела лише один поєдинок: у львівському дербі команда Романа Санжара зіграла внічию з ПФК Львів (1:1).

За підсумками 24 зіграних матчів "Карпати" займають останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише дві перемоги.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України МаріупольЧемпионат УкраиныКарпатыУПЛ
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