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УПЛ: "Полісся" вдома мінімально переграло "Колос"

Житомир, Неділя 14 квітня 2024 19:58
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УПЛ: "Полісся" вдома мінімально переграло "Колос" Фото: "Поліські вовки" дотиснули "хліборобів" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" здобуло домашню перемогу над "Колосом" із Ковалівки в 24-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Полісся" – "Колос" – 1:0

Гол: Танковський, 83

Першими гольовий момент створили "хлібороби". Бурда пробив із льоту після кутового прямісінько в Кудрика. У відповідь "поліські вовки" невдовзі організували нагоду зусиллями Крушинського, який з дистанції пробив у кут – Фесюн парирував.

Та належного розвитку цей обмін можливостями забити не отримав. Фактично до кінця першої половини вболівальники дочекалися лише на один небезпечний випад. "Полісся" розіграло зразкову атаку з навісом Назаренка на Луїфера та ударом форварда з відскоком – кіпер витягнув із-під поперечини.

Зате на старті другого тайму на один момент господарів "Колос" відповів аж двома. "Поліський вовк" Назаренко трохи недокрутив м'яч у кут після прориву Таллеса. Натомість "хлібороб" Демченко промахнувся з кількох метрів головою після навісу Топалова, а його одноклубник Ільїн із гострого кута несподівано пробив у поперечину!

Утім, як і до перерви, запал команд швидко згас. Лише на 70-й хвилині оборонець "Колоса" Бурда наважився пробити здалеку – Кудрик упіймав м'яч по центру воріт. А от житомиряни свою нагоду під завісу зустрічі таки реалізували. Це Танковський у дотик замкнув передачу Фортюне з лівого флангу – 1:0 у підсумку.

Перемога дозволила "Поліссю" впритул підібратися до "Руха". Львів'яни мають 40 очок, а підопічні Сергія Шищенка набрали 39 пунктів. Тим часом "Колос" із одним балом за шість турів опинився на 11-й сходинці (25 очок).

До слова, раніше "Шахтар" мінімально здолав "Ворсклу" вдесятьох.

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