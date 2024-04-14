УПЛ: "Полесье" дома минимально переиграло "Колос"
Житомирское "Полесье" одержало домашнюю победу над "Колосом" из Ковалевки в 24-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 24-й тур
"Полесье" – "Колос" – 1:0
Гол: Танковский, 83
Первыми голевой момент создали "хлеборобы". Бурда пробил с лета после углового прямо в Кудрика. В ответ "полесские волки" вскоре организовали возможность усилиями Крушинского, с дистанции пробившего в угол – Фесюн парировал.
Но должного развития этот обмен возможностями забить не получил. Фактически до конца первой половины болельщики дождались только одного опасного выпада. "Полесье" разыграло образцовую атаку с навесом Назаренко на Луифера и ударом форварда с отскоком – кипер вытащил из-под перекладины.
Зато на старте второго тайма на один момент хозяев "Колос" ответил двумя. "Полесский волк" Назаренко немного недокрутил мяч в угол после прорыва Таллеса. В свою очередь "хлебороб" Демченко промахнулся с нескольких метров головой после навеса Топалова, а его одноклубник Ильин с острого угла неожиданно пробил в перекладину!
Впрочем, как и до перерыва, пыл команд быстро погас. Лишь на 70-й минуте защитник "Колоса" Бурда решился пробить издали – Кудрик поймал мяч по центру ворот. А вот житомиряне свою возможность под занавес встречи реализовали. Это Танковский в касание замкнул передачу Фортюне с левого фланга – 1:0 в итоге.
Победа позволила "Полесью" вплотную подобраться к "Руху" (5-е место). У львовян 40 очков, а подопечные Сергея Шищенко набрали 39 пунктов. Тем временем "Колос" с одним баллом за шесть туров оказался на 11-й строчке (25 очков).
К слову, ранее "Шахтер" минимально одолел "Ворсклу" вдесятером.
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