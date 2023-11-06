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УПЛ: "Полісся" оформило нічию з "Кривбасом" у битві лідерів

Фото: Артем Козак щойно зрівняв рахунок (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

У центральному матчі 13-го туру Прем'єр-ліги житомирське "Полісся" розійшлося миром із криворізьким "Кривбасом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Полісся" – "Кривбас" – 1:1

Голи: Козак, 54 – Кузик, 39

 

У дебюті в битву лідерів УПЛ втрутився ворог, організувавши повітряну тривогу на понад 1,5 години. Після вимушеної паузи команди заграли на високих швидкостях. Щоправда, справжніх моментів довелося зачекати. Лише на 33-й хвилині Кліщук витягнув із дев'ятки удар Шабанова головою.

А на 39-й повів у рахунку "Кривбас". Це Кузик отримав передачу з глибини поля від Стецькова та в ближньому бою переграв Бойка. Лайнсвумен спершу зафіксувала в автора забитого м'яча офсайд, але після втручання VAR гол у роздягальню таки зарахували.

На другий тайм "Полісся" вийшло з рішучим наміром відігратися. І вже на першій хвилині житомиряни отримали право на пенальті, коли Бескоровайний рукою зупинив удар Крушинського. Новий епізод для розбору системою Відеоасистент рефері – повтор засвідчив, що м'яч поцілив у лікоть, тож одинадцятиметровий скасували.

Утім, "полісьські вовки" не зупинилися і провели серію небезпечних атак. Зрештою, оборона криворіжців дала збій. На 54-й хвилині Аріельсон перед штрафним майданчиком віддав на Козака, а той хитнув оборонця і несподівано для кіпера пробив із лінії карної зони в ближній кут – 1:1!

Наступні півгодини з хвостиком "Полісся" і "Кривбас" провели на зустрічних курсах. Проте, поступово атакувальний запал обох команд згас. Розуміючи ціну помилки, і житомиряни, і криворіжці передусім поставили на те, щоб не пропустити вдруге. Зрештою, матч закінчився закономірною нічиєю. "Кривбас" залишився першим (27 очок), "Полісся" – на другій сходинці (26).

До слова, раніше Вернидуб і легіонер "Полісся" забрали нагороди туру Прем'єр-ліги.

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