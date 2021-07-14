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УПЛ подтвердила включение "Миная" в чемпионат вместо "Олимпика"

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Киев, Среда 14 июля 2021 16:53
УПЛ подтвердила включение "Миная" в чемпионат вместо "Олимпика" Фото: "Минай" в сезоне-2020/21 (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Минай" вернулся в УПЛ и сыграет в высшем дивизионе в сезоне-2021/22. Клуб заменил "Олимпик", который снялся с турнира.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"Минай" по итогу прошлого сезона вылетел из УПЛ по спортивному принципу, заняв последнее 14-е место. Некоторое время судьба клуба была неясна, учитывая перспективу играть в Первой лиге.

Для "Миная" следующий сезон будет вторым в УПЛ. В первом туре закарпатцы сыграют с "Динамо" и дальше будут просто играть весь календарь, который был запланирован для "Олимпика" после жеребьевки. Но матч первого тура перенесен и "Минай" начнет турнир игрой против "Александрии" в конце июля.

Напомним, на прошлой неделе "Олимпик" заявил о снятии с чемпионата в Премьер-лиге и приостановке деятельности. Позже в клубе сообщили, что команда собирается продолжать выступления в Первой лиге с новым президентом и инвесторами. По факту, "Олимпик" будет поглощен клубом "Рубикон" из Второй лиги.

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