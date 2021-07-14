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УПЛ підтвердила включення "Миная" в чемпіонат замість "Олімпіка"

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Київ, Середа 14 липня 2021 16:53
УПЛ підтвердила включення "Миная" в чемпіонат замість "Олімпіка" Фото: "Минай" в сезоні - 2020/21 (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Минай" повернувся в УПЛ і зіграє у вищому дивізіоні в сезоні-2021/22. Клуб замінив "Олімпік", який знявся з турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Минай" за підсумком минулого сезону вилетів з УПЛ за спортивним принципом, зайнявши останнє 14-е місце. Деякий час доля клубу була неясна, враховуючи перспективу грати в Першій лізі.

Для "Миная" наступний сезон буде другим в УПЛ. У першому турі закарпатці зіграють з "Динамо" і далі будуть просто грати весь календар, який був запланований для "Олімпіка " після жеребкування. Але матч першого туру перенесено і "Минай" розпочне турнір грою проти "Олександрії" наприкінці липня.

Нагадаємо, минулого тижня "Олімпік" заявив про зняття з чемпіонату в Прем'єр-лізі і призупинення діяльності. Пізніше в клубі повідомили, що команда збирається продовжувати виступи в Першій лізі з новим президентом та інвесторами. За фактом, "Олімпік "буде поглинений клубом "Рубікон" з Другої ліги.

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