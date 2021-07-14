УПЛ підтвердила включення "Миная" в чемпіонат замість "Олімпіка"
"Минай" повернувся в УПЛ і зіграє у вищому дивізіоні в сезоні-2021/22. Клуб замінив "Олімпік", який знявся з турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
"Минай" за підсумком минулого сезону вилетів з УПЛ за спортивним принципом, зайнявши останнє 14-е місце. Деякий час доля клубу була неясна, враховуючи перспективу грати в Першій лізі.
Для "Миная" наступний сезон буде другим в УПЛ. У першому турі закарпатці зіграють з "Динамо" і далі будуть просто грати весь календар, який був запланований для "Олімпіка " після жеребкування. Але матч першого туру перенесено і "Минай" розпочне турнір грою проти "Олександрії" наприкінці липня.
Нагадаємо, минулого тижня "Олімпік" заявив про зняття з чемпіонату в Прем'єр-лізі і призупинення діяльності. Пізніше в клубі повідомили, що команда збирається продовжувати виступи в Першій лізі з новим президентом та інвесторами. За фактом, "Олімпік "буде поглинений клубом "Рубікон" з Другої ліги.