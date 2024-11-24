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УПЛ: "Александрия" не смогла дожать "Верес" и отпустила "Динамо" в единоличные лидеры

Ровно, Воскресенье 24 ноября 2024 18:59
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УПЛ: "Александрия" не смогла дожать "Верес" и отпустила "Динамо" в единоличные лидеры Фото: "Желто-черные" не смогли победить на выезде (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" расписал ничью с "Александрией" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Верес" – "Александрия" – 1:1

Голы: Гайдучик, 27 (пенальти) – Безерра, 78

После задержки в 1,5 часа из-за воздушной тревоги активнее матч начали хозяева. Самым острым в составе команды Олега Шандрука был Дахновский. Сначала он убежал на свидание с Ермаковым, но не переиграл кипера низом. А потом вратарь взял и удар с лета.

На 17-й минуте Гайдучик не пробил Ермакова после передачи Дахновского. Впоследствии последний с двух попыток не разобрался с голкипером. А в середине тайма "Верес" заработал одиннадцатиметровый – Калюжный сыграл рукой после навеса Куции, а Гайдучик уверенно исполнил пенальти.

Гол встряхнул "Александрию". Подопечные Руслана Ротаня даже сумели быстро отправить мяч в ворота хозяев. Это Беляев сыграл на добивании после того, как Мышнев попал в штангу. Одна проблема – голеадор оказался в положении вне игры.

Перед перерывом ровенчане не использовали еще несколько полумоментов. А со стартом второй половины инициативой полностью завладели "желто-черные". Сначала бдительность вратаря издали проверил Беляев. Затем Джевани с острого угла пробил над створом, а Филиппов с разворота не смог переиграть Кожухаря.

На 78-й минуте Безерра с отскока отправил мяч выше ворот. Как оказалось, бразилец выполнил "пристрелку". Фактически в следующей атаке "Александрия" сравняла счет – Калюжный после углового пробил в направлении ворот, а перед голкипером вовремя подставил ногу как раз Безерра.

В финальные минуты обе команды сбились на примитивную игру, так что цифры на табло больше не изменились. "Александрия" потеряла два очка и перестанет быть солидером турнира с киевским "Динамо" (35 пунктов). Команда Ротаня набрала 33 очка. Тем временем "Верес" поднялся на 9-е место (16 баллов).

К слову, накануне "Динамо" дома одолело "Черноморец" и осталось лидером Премьер-лиги.

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