УПЛ: "Олександрія" вдома розписала нічию з "Інгульцем"

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Олександрія" – "Інгулець" – 0:0

У перші хвилини цікавіше попереду виглядали гості. Принаймні петровці двічі довели справу до ударів. Щоправда, з пострілом Головкіна впорався Шевченко, а Клименко пробив дуже неточно. "Олександрія" ж відповіла ударом головою Кулакова в руки кіперу.

Найнебезпечніший момент першого тайму виник на 21-й хвилині. Оборонець господарів Цуріков лише в останній момент перервав небезпечний простріл до карної зони "жовто-чорних", який вже збирався переправити в сітку Запорожець. А далі матч перервала повітряна тривога.

Після вимушеної паузи команди зосередилися на боротьбі в центрі поля. Як наслідок, нові напівнагоди довелося чекати до початку другого тайму. Та й тоді Мірошніченко зі штрафного лише розім'яв воротаря "Інгульця" Білика.

Ще двічі олександрійці створили небезпеку в середині другої 45-хвилинки. Спершу на ударній позиції опинився Шулянський, але його удар головою після навісу з правого флангу пройшов над поперечиною. Натомість капітан петровців Ковальов ледь не відправив м'яч у власні ворота, коли згодом переривав простріл.

Трохи додали в активності команди у фінальні хвилини. Зокрема, голкіпер господарів упорався з ударом Поспєлова. Натомість нападник "Інгульця" Одарюк лише трохи недокрутив м'яч у дальній кут... Та змінити цифри на табло жодна з команд так і не змогла.