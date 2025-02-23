УПЛ: "Олександрія" з камбеком та дублем Філіппова здолала "Зорю"

УПЛ, 18-й тур

"Олександрія" – "Зоря" – 2:1

Голи: Філіппов, 45, 47 – Вантух, 43

"Олександрія" продовжує чемпіонські перегони з "Динамо", відставання від якого перед початком туру становило п'ять очок. Луганська команда перебувала на 10-й сходинці.

У першому таймі більш активними були підопічні Руслана Ротаня, втім м'яч спочатку опинився саме в їхніх воротах. На 43-й хвилині Вантух точним ударом зльоту змусив капітулювати голкіпера олександрійців Єрмакова.

Але раділи успіху футболісти "Зорі" недовго. Вже буквально в наступній атаці господарі встановили рівновагу. Після удару Безерри м'яч неочікувано опинився в Філппова і головний бомбардир "Олександрії" впритул розстріляв ворота.Це сталося на 45-й хвилині, перед свистком арбітра на перерву.

А не встигла відновитися гра в другій половині, як господарі забили ще один гол. М'яч у ворота провів знову Філіппов. Але все для цього зробив інший футболіст "Олександрії" – Мішньов. Він запресингував захисника "Зорі" Башіча, відібравши у того м'яч, та вийшов майже віч-на-віч з воротарем Сапутіним. Міг забивати й сам, але покотив на Філіппова, що біг до воріт паралельним курсом, і той оформив дубль. Це був шостий гол нападника в поточному чемпіонаті.

У подальшому господарі могли збільшити свою перевагу, але задовільнились мінімальною перемогою. Таким чином, команда Ротаня наблизилась до лідерів з "Динамо", скоротивши відставання до двох пунктів. Та на вісім балів відірвалась від третього "Шахтаря". Щоправда обидва конкуренти свої матчі 18-го туру ще не зіграли.