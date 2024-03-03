UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ: "Олександрія" в більшості не змогла дотиснути "Зорю" вдома

Фото: Середняки першості не визначили сильнішого (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

"Олександрія" Руслана Ротаня розписала нульову нічию з луганською "Зорею" у 19-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Олександрія" – "Зоря" – 0:0

Вилучення: Джордан, 72 (З, друга жовта картка)

 

У перші хвилини активнішим був луганський колектив. На 10-й хвилині "Зоря" лише дивом не повела в рахунку. Яцик класно пробив зі штрафного, але голкіпер Шевченко перевів м'яч у поперечину воріт.

"Містяни" перехопили ініціативу в середині першої половини. На 30-й хвилині Калітвінцев лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку після передачі Кулакова під удар. Натомість перед перервою хавбек "Олександрії" Михайленко пробив повз стійку з відскоку.

На старті другого тайму знову переконливіше виглядали гості. Спершу Герреро отримав передачу на хід ліворуч у штрафному, але не зміг поцілити в дальній кут. Згодом Кирюханцев після перехоплення теж не влучив у площину воріт.

Поступово перебіг подій на полі сповільнився. Додати інтриги в матч вирішив Джордан. Центрбек "Зорі" в центрі поля ззаду в'їхав у Кулакова, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. У наступній же атаці олександрійці могли покарати гостей, але ніхто так і не відгукнувся на простріл Калітвінцева.

У вирішальні хвилини обидві команди намагалися забити, але до справді акцентованих ударів не дійшло. Зрештою, "Олександрія" і "Зоря" поділили очки та залишилися якраз над зоною вильоту. "Жовто-чорні" мають 18 очок, а луганці – 16 пунктів.

До слова, раніше "Дніпро-1" мінімально здолав "Оболонь" у столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗаряАлександрияУПЛЧемпионат Украины