УПЛ: "Олександрія" в більшості не змогла дотиснути "Зорю" вдома

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Олександрія" – "Зоря" – 0:0

Вилучення: Джордан, 72 (З, друга жовта картка)

У перші хвилини активнішим був луганський колектив. На 10-й хвилині "Зоря" лише дивом не повела в рахунку. Яцик класно пробив зі штрафного, але голкіпер Шевченко перевів м'яч у поперечину воріт.

"Містяни" перехопили ініціативу в середині першої половини. На 30-й хвилині Калітвінцев лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку після передачі Кулакова під удар. Натомість перед перервою хавбек "Олександрії" Михайленко пробив повз стійку з відскоку.

На старті другого тайму знову переконливіше виглядали гості. Спершу Герреро отримав передачу на хід ліворуч у штрафному, але не зміг поцілити в дальній кут. Згодом Кирюханцев після перехоплення теж не влучив у площину воріт.

Поступово перебіг подій на полі сповільнився. Додати інтриги в матч вирішив Джордан. Центрбек "Зорі" в центрі поля ззаду в'їхав у Кулакова, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. У наступній же атаці олександрійці могли покарати гостей, але ніхто так і не відгукнувся на простріл Калітвінцева.

У вирішальні хвилини обидві команди намагалися забити, але до справді акцентованих ударів не дійшло. Зрештою, "Олександрія" і "Зоря" поділили очки та залишилися якраз над зоною вильоту. "Жовто-чорні" мають 18 очок, а луганці – 16 пунктів.