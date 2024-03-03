УПЛ: "Александрия" в большинстве не смогла дожать "Зарю" дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Александрия" – "Заря" – 0:0

Удаление: Джордан, 72 (С, вторая желтая карточка)

В первые минуты активнее был луганский коллектив. На 10-й минуте "Заря" только чудом не повела в счете. Яцык классно пробил со штрафного, но голкипер Шевченко перевел мяч в перекладину ворот.

"Горожане" перехватили инициативу в середине первой половины. На 30-й минуте Калитвинцев лишь немного не докрутил мяч в дальнюю девятку после передачи Кулакова под удар. Перед перерывом же хавбек "Александрии" Михайленко пробил мимо штанги с отскока.

На старте второго тайма снова более убедительно выглядели гости. Сначала Герреро получил передачу на ход слева в штрафной, но не смог попасть в дальний угол. Впоследствии Кирюханцев после перехвата тоже не попал в створ ворот.

Постепенно ход событий на поле замедлился. Добавить интриги в матч решил Джордан. Центрбек "Зари" в центре поля сзади въехал в Кулакова, получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно. В следующей же атаке александрийцы могли наказать гостей, но никто так и не откликнулся на прострел Калитвинцева.

В решающие минуты обе команды пытались забить, но до действительно акцентированных ударов не дошло. В конце концов "Александрия" и "Заря" поделили очки и остались как раз над зоной вылета. "Желто-черные" имеют 18 очков, а луганчане – 16 пунктов.