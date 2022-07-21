УПЛ объявила тендер по продаже медиа-прав на футбольный чемпионат

УПЛ приступила к тендеру на эксплуатацию медиа-прав. Заявки на участие в ней принимаются до 27 июля.

"Украинская Премьер-Лига начала тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи УПЛ и приглашает всех трансляторов, медиа- и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав подавать свои заявки на все или часть медиаправ УПЛ в соответствии с положениями и условиями тендера УПЛ", – говорится в сообщении.

Ранее основным транслятором Премьер-лиги были телеканалы "Футбол 1/2/3", входившие в закрытую "Медиа Группу Украина". Бизнесмен Ринат Ахметов и его группа SCM решила выйти из медиабизнеса из-за невозможности работать после вступления в силу "антиолигархического" закона.

В тендере по продаже прав УПЛ якобы будут участвовать сервис MEGOGO и телеканал Setanta Sports. Конкуренцию им может составить "Группа 1+1 media".