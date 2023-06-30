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УПЛ обрала зірку "Шахтаря" найкращим молодим футболістом сезону

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Київ, П'ятниця 30 червня 2023 14:56
УПЛ обрала зірку "Шахтаря" найкращим молодим футболістом сезону Фото: Георгій Судаков виріс в одного з лідерів "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Представники клубів української Прем'єр-ліги проголосували за найкращого молодого гравця сезону 2022/23. Ним став півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Прем'єр-ліга продовжила підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону.

Найкращим молодим футболістом став 20-річний Судаков. Він набрав 20 рейтингових балів і випередив вихованця столичного "Динамо" Володимира Бражка (14 пунктів), який провів сезон у складі луганської "Зорі" на правах оренди. Замкнув трійку вінгер "Кривбаса" (І коло) та "Динамо" (ІІ коло) Назар Волошин (8 балів).

У сезоні 2022/23 Георгій Судаков провів 29 матчів у чемпіонаті України. За відведений на полі час хавбек оформив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Він також основним виконавцем збірної України в червневих поєдинках відбору до Євро-2024.

Раніше керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Підопічні нідерландця до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".

УПЛ обрала зірку &quot;Шахтаря&quot; найкращим молодим футболістом сезону

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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