УПЛ обрала зірку "Шахтаря" найкращим молодим футболістом сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Прем'єр-ліга продовжила підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону.

Найкращим молодим футболістом став 20-річний Судаков. Він набрав 20 рейтингових балів і випередив вихованця столичного "Динамо" Володимира Бражка (14 пунктів), який провів сезон у складі луганської "Зорі" на правах оренди. Замкнув трійку вінгер "Кривбаса" (І коло) та "Динамо" (ІІ коло) Назар Волошин (8 балів).

У сезоні 2022/23 Георгій Судаков провів 29 матчів у чемпіонаті України. За відведений на полі час хавбек оформив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Він також основним виконавцем збірної України в червневих поєдинках відбору до Євро-2024.

Раніше керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Підопічні нідерландця до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".