УПЛ обрала тренера та футболіста двадцятого туру: хто взяв нагороди

Півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк – гравець 20-го туру Прем'єр-ліги. Він оформив дубль у протистоянні зі "Львовом" (5:2).

Українець вийшов у старті "спортклубівців" на домашній матч і забив двічі ще до перерви. Спершу Гуцуляк відкрив рахунок – прийняв флангову передачу, замахом прибрав оборонця і пробив повз кіпера. А під завісу тайму головою ефектно замкнув навіс Рубчинського.

Натомість найкращим тренером став керманич криворізького "Кривбаса" Юрій Вернидую. Підопічні зіркового фахівця створили головну сенсацію туру. На домашній арені криворіжці мінімально здолали "Зорю". Цей результат дозволив закріпитися у топ-6 УПЛ.

Найкращих у звітному турі обрала Експертна рада УПЛ. До неї входять відомі вітчизняні фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.