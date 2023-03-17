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УПЛ: "Металіст" розійшовся миром із "Олександрією"

Фото: Харків'яни та олександрійці не виявили сильнішого (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився прем'єрний матч 18-го туру чемпіонату України між харківським "Металістом" та "Олександрією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Металіст" – "Олександрія" – 0:0

Стартовий відрізок суперники провели на рівних, але без моментів. Фактично в перші хвилин 25 боротьба на полі точилася між двома штрафними майданчиками. Лише на 28-й хвилині Калітвінцев міг забивати за "Олександрію", але кіпер харків'ян дотягнувся до м'яча після спроби закинути за комірець.

"Металіст" натомість найбільшу небезпеку організував зі стандарту. Однак, Шевченко вчасним виходом із воріт ліквідував загрозму після навісу з кутового. А перед перервою ще одну нагоду змарнували "жовто-чорні" – Третьяков поклав корпус і бив з льоту, але Єрмолов парирував.

Зате на старті другої половини ледь не повели харків'яни. Це Прядун прорвався лівим флангом і перспективно прострілив. Проте, Наумець не зумів замкнути передачу форварда – лише кутовий. "Олександрія" відповіла на 65-й хвилині, коли Кожушко першим дотиком після виходу на заміну ледь не покарав Єрмолова за помилку. Та кіпер відчайдушним кидком реабілітувався.

Однак, логічного розвитку такий початок не мав. "Металіст" і "Олександрія" збилися на банальну гру попереду та так і не змогли забити бодай один м'яч на двох. Тепер у "жовто-чорних" 28 очок (5-те місце), а в харків'ян – 17 пунктів (13-та позиція).

До слова, Україна завершила виступи в єврокубках на 14-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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