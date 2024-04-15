УПЛ: "Металіст 1925" в останній атаці вирвав нічию з "Дніпром-1"

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Металіст 1925" – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Імереков, 90+4 – Гуцуляк, 19

"Спортклубівці" взялися тиснути на володіння Мозіля з перших хвилин. Утім, небезпечний момент першими змарнували харків'яни – Борячук після помилки не влучив у незахищені ворота з центра поля. У відповідь з дистанції пробив Очеретько, але кіпер витягнув.

На 19-й хвилині "Дніпро-1" відкрив рахунок. Сарапій передачею знайшов у чужому штрафному Гуцуляка, а той обіграв Імерекова та влучно пробив у ближній кут. Мозіль врятувати "Металіст 1925" у цій ситуації не зумів.

До кінця першої половини команди встигли обмінятися напівмоментами. Юсов змарнував нагоду після класної передачі Юрченка, коли так і не зміг акцентовано пробити. Натомість Рубчинський не зміг повторити трюк Гуцуляка – Мозіль був уважним.

На початку другого тайму Бабенко з гострого кута не зміг пробити воротаря "Металіста 1925". Незабаром харків'яни змусили попрацювати Волинця. Юрченко зі штрафного навісив на Гармаша, який чудово пробив головою, але кіпер "Дніпра-1" перевів м'яч у поперечину!

Продовжити в тому ж дусі підопічні Віктора Скрипника не змогли. Харків'яни часто тримали м'яч, але до реальної небезпеки довести справу не могли. Лише під завісу зустрічі міг забивати Імереков, але його удар після штрафного пройшов поруч зі стійкою.

Зрештою, саме зі стандарту "Металіст 1925" таки забив рятівний гол. На четвертій доданій арбітром хвилині Імереков виграв верхову дуель в Сарапія та пробив головою – поперечина. Та м'яч відскочив до досвідченого центрбека, який з другої спроби пробив Волинця – 1:1 у підсумку.