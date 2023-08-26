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УПЛ: "Металіст 1925" мінімально переграв ЛНЗ на виїзді

Фото: "Металіст 1925" не дозволив черкащанам забити (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Харківський "Металіст 1925" здобув перемогу над черкаським ЛНЗ у п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

ЛНЗ – "Металіст 1925" – 0:1

Гол: Юсов, 45

 

У дебюті команди обмінялися напівмоментами. Дальній постріл Безуглого в дев'ятку кіпер господарів Пеньков перевів на кутовий. Натомість Наумець згодом розім'яв воротаря гостей ударом у руки після зміщення з флангу.

Пізніше двічі нагадав про себе Олійник. Екс-вінгер збірної України спершу потужно пробив з-за меж штрафного – поруч зі стійкою. А на 41-й хвилині він приблизно з тієї ж зони відправив м'яч повз іншу стійку воріт Мозіля.

Розплата за марнотраність настала під завісу тайму. Це Юсов із лівого краю штрафного вирішив пробити з-під оборонця і поцілив у дальній нижній кут. Пеньков врятувати ЛНЗ не зумів.

У другій половині черкащани створили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок. Ось Наумець небезпечно пробив головою після навісу – Мозіль впіймав на лінії. Згодом Бойко спробував закрутити в ближній верхній кут зі штрафного, але кіпер і тут не дрімав.

Мав напівмоменти і "Металіст 1925". Безуглий головою пробив вище воріт після стандарту. Натомість Ігор не зміг пробити Пенькова пострілом із меж штрафного. Зрештою, харків'янам вистачило й одного забитого м'яча для перемоги.

Завдяки перемозі "Металіст 1925" піднявся на 9-те місце УПЛ. Підопічні Едмара набрали 6 очок. Натомість ЛНЗ залишився у небезпечній зоні, маючи в активі лише одну перемогу при трьох поразках.

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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