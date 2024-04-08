УПЛ: "Кривбас" розписав нічию з "Ворсклою"

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Кривбас" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Соса, 22 (пенальті) – Степанюк, 30

Підопічні Юрія Вернидуба захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Перший момент змарнував Вакулко, який пробив над воротами після передачі Хомченовського. А згодом Понєдєльнік не реалізував вихід віч-на-віч із Ісенком після закидання Стецькова.

Відкрити рахунок "Кривбасу" вдалося на екваторі тайму. Кожушко прострілив із лівого флангу, а центрбек Хрипчук підставив руку – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Соса та влучно пробив під ліву стійку воріт.

Пропущений м'яч змусив полтавців заграти активніше. "Ворскла" провела серію атак, але кожному з цих випадів бракувало чи вирішальної передачі, чи акцентованого удару. Усе склалося для гостей на 30-й хвилині, коли Кане вивів Степанюка на зручну позицію, а той перекинув м'яч над воротарем.

До кінця першої половини та після перерви криворіжці змарнували чимало нагод знову вийти вперед. Зокрема, Кузик головою пробив повз стійку. Незабаром Понєдєльнік перевірив на міцність каркас воріт після стандарту. Кожушко ж "забув" пробити після прострілу Микитишина.

Періодично намагалася відповідати і "Ворскла". Той же Степанюк із льоту пробив повз ворота. Натомість перспективний удар Павлюка вчасно заблокував оборонець. На 63-й хвилині "Кривбас" ще раз обстукав ворота Ісенка – Хомченовський з рикошетом від Корнієнка влучив у стійку.

Утім, час ішов, а жодній команді так і не вдавалося забити вдруге. Зрештою, цифри на табло не змінилися – нічия. "Кривбас" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці УПЛ (47 очок). Тим часом "Ворскла" йде на 7-й позиції (30 пунктів).