УПЛ: "Кривбас" мінімально здолав "Ворсклу" в карнавалі вилучень і пенальті

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Кривбас" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Капіч, 50 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Хомченовський, 7 (К)

Вилучення: Понєдєльнік, 29 (пряма червона картка) – Сефері, 39 (друга жовта), Марлісон, 54 (пряма червона)

Криворіжці та полтавці щойно розпочали, як масштабна повітряна тривога перервала матч на понад годину. Краще увійшли в гру після паузи господарі – Волошин уже на 6-й хвилині заробив пенальті. Та Хомченовський не зміг переграти Різника з позначки.

Та далі на полі почався "фестиваль" брудної гри. Півзахисник "Кривбаса" Понєдєльнік завершення третини матчу "відзначив" вилученням. Згодом до нього приєднався і нападник "Ворскли" Сефері, який отримав другий "гірчичник" за жалюгідну спробу випросити одинадцятиметровий.

Криворіжці могли забити перед перервою, але м'яч після удару Банади головою лише облизнув поперечину. Зате на старті другої половини "Кривбас" таки забив із пенальті – м'яч влучив у руку досвідченому Яворському, а Капіч розвів сферу та голкіпера по різних кутах.

Згодом "Ворскла" могла відігратися, хоч на той час грала вже вдев'ятьох (достроково завершив матч Марлісон). Це Степанюк розібрався, здавалося, зі всіма в карній зоні криворіжців і виклав під удар Скляру, а той пробив вище воріт. "Кривбас" відповів нагодою Татаркова, але Різник впорався з ударом.

Зрештою, команда Юрія Вернидуба зуміла втримати мінімальну перевагу та відсвяткувала другу перемогу в сезоні. Тепер криворіжці мають 9 очок і піднялися в зону перехідних матчів УПЛ.