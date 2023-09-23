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УПЛ: "Кривбас" і "Полісся" вольовими перемогами закріпилися в топ-4 першості

Фото: Криворіжці влаштували полтавський розгром (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" і житомирське "Полісся" здобули перемоги в 8-му турі української Прем'єр-ліги. Здолали вони полтавську "Ворсклу" та закарпатський "Минай" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Полісся" – "Минай" – 2:1

Голи: Смоляков, 68, Мустафаєв, 83 – Твердохліб, 39

Нереалізований пенальті: Грицук, 45 (П)

"Ворскла" – "Кривбас" – 1:4

Голи: Челядін, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дібанго, 82

 

 

Найцікавіше в першій 45-хвилинці у Житомирі команди приберегли на кінцівку тайму. На 39-й хвилині несподівано повели в рахунку закарпатці, коли Твердохліб із лінії воротарського завершив розіграш кутового. Господарі могли відігратися на 45-й, але Грицук невдало виконав пенальті.

Утім, "Полісся" зуміло перевернути гру після перерви. Ефектний гол у середині другої половини провів Смоляков – Аріельсон елегантно закинув партнеру в штрафний, а той за дивною траєкторією перекинув через Бандуру. А під завісу зустрічі Мустафаєв другим темпом добив м'яч у сітку.

За схожим сценарієм розгорнулися події в Полтаві. Там місцева "Ворскла" відкрила рахунок на 18-й хвилині – Степанюк п'ятою відкинув на Челядіна, а той з меж штрафного влучно пробив у дотик. Проте, криворіжці були попереду ще до перерви. Спершу в дальній кут залетіла діагональ Задераки, а потім Кожушко реалізував момент в контратаці.

У другому таймі "Кривбас" забив ще двічі. На старті половини м'яч відскочив до Кожушка після прострілу Іліча, тож українець з кількох метрів переправив сферу за лінію. А під завісу поєдинку Дібанго потужним пострілом змусив Ісенка капітулювати вчетверте.

Завдяки перемозі "Кривбас" принаймні тимчасово опинився в лідерах чемпіонату (17 очок). Тим часом "Полісся" закріпилося на четвертій сходинці, набравши 15 пунктів. "Ворскла" залишиться в середині турнірної таблиці, а "Минай" – наразі аутсайдер УПЛ.

До слова, раніше "Динамо" перестріляло ЛНЗ на виїзді з голами Ярмоленка та Буяльського.

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