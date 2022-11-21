УПЛ: "Інгулець" домашньою перемогою відправив "Львів" на дно дивізіону

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Інгулець" – "Львів" – 1:0

Гол: Марусич, 45

Вилучення: Грисьо, 84 (Л, друга жовта картка)

Важке поле в Петровому повпливало на сценарій зустрічі аутсайдерів першості. Стартові хвилини суперники витратили на звикання до непростих умов. Зрештою, першими сприйняли реалії господарі – Сітало пробив над поперечиною з лінії штрафного, а Ковальов завдав пострілу поруч зі стійкою з дистанції.

"Містяни" натомість організували перший удар у напрямку воріт "Інгульця" на 25-й хвилині. Це Вовкун зумів пробити, але його кволий випад став легкою здобиччю для кіпера петровців Паламарчука. Згодом господарі відповіли дальній пострілом Запорожця – надто неточно.

А найреальніший момент перед перервою змарнував Кухарук. Елегантною передачею нападника "Інгульця" вивів на удар партнер по команді, а той з льоту пробив у поперечину! А Сітало в наступній атаці навіть забив. Щоправда, з офсайду.

Гол назрівав і таки стався до перерви. Це Марусич упіймав м'яч після верхової боротьби на підступах до штрафного за участі Грися і з льоту завдав розкішного удару під поперечину воріт – Ільющенков виявився безсилим.

Старт другої половини нагадав початок першого тайму. Боротьба, фоли, безадресні закидання вперед і повна відсутність моментів. Вивів футболістів і глядачів зі "сну" Кухарук, який із лінії штрафного завдав непоганого удару, але кіпер "Львова" перевів м'яч у каркас воріт.

Згодом двічі в центрі уваги опинився Сітало. Спершу нападник "Інгульця" намагався обіграти Ільющенкова в ближньому бою, але випустив м'яч за межі поля. А потім обіграв Муравського та збирався бити, та воротар "містян" вчасно вийшов із воріт і накрив м'яч у ногах форварда.

Можливо, "Львів" і організував би щось на кшталт фінального штурму. Однак, на 84-й хвилині гостей підвів Грисьо. Оборонець у простій ситуації на фланзі збив Запорожця, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково.

У меншості львів'яни зрівняти рахунок не змогли, тож опустяться на останню позицію в чемпіонаті. У команди 9 очок, а ось "Інгулець" піднявся на 14-те місце (10 пунктів).