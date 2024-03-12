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УПЛ: "Дніпро-1" не втримав виїзну перемогу над ЛНЗ

Фото: "Спортклубівці" здобули 1 очко на Київщині (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ розписав нічию з "Дніпром-1" на старті 21-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

ЛНЗ – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Саліху, 57 – Філіппов, 47

 

У стартові хвилини цікавіше виглядали черкащани. Підопічні Олега Дулуба двічі змусили похвилюватися шанувальникам "спортклубівців". Спершу низовий удар Хобленка з лінії штрафного парирував Волинець, а згодом Бар після кутового не зміг замкнути ближню стійку.

"Дніпро-1" далі відсунув перебіг подій від власних воріт. Утім, попереду команда Юрія Максимова відверто не вражала. Умовно небезпечним можна назвати удар Бабенка з дистанції, коли м'яч із рикошетом полетів на кутовий. Зате вінгер господарів Пасіч розім'яв кіпера пострілом під поперечину перед перервою.

А ось на старті другої половини "спортклубівці" вийшли вперед. Використали гості фактично перший реальний момент. Пеньков перевів простріл Гаджиєва з лівого флангу в Гуцуляка, рикошетом від якого скористався Філіппов і спрямував м'яч у сітку.

ЛНЗ доволі швидко прийшов до тями та взявся тиснути на володіння Волинця. Фартило "Дніпру-1" недовго, а допоміг черкащанам стандарт. Бар після кутового перевів м'яч на дальню стійку, де найспритнішим виявився Саліху та відправив сферу за лінію.

У наступні півгодини ЛНЗ повністю контролював хід поєдинку. Команда Дулуба змарнувала низку нагод забити. Яшарі впродовж кількох хвилин двічі не зміг переграти голкіпера, а Шестаков на добиванні пробив повз ворота. Хобленко з відскоку не зміг переграти Волинця, а під удар Гаджиєва кинувся оборонець.

Зрештою, матч завершився нічиєю. ЛНЗ набрав 25 очок і посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Натомість "Дніпро-1" залишається на третій сходинці (39 пунктів).

До слова, напередодні "Полісся" підтвердило відставку Калітвінцева з посади керманича команди.

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