УПЛ: "Дніпро-1" переграв "Металіст" у фінальні хвилини, "Зоря" здолала "Верес" у гостях

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Верес" – "Зоря" – 0:1

Гол: Антюх, 73

"Металіст" – "Дніпро-1" – 0:1

Гол: Когут, 85

Вилучення: Книш, 89 (М, пряма червона картка)

У Рівному суперники розпочали обережно. Перша нагода забити виникла на 15-й хвилині, коли після помилки Бутка Дахновський вискочив на голкіпера, обіграв того, але з гострого кута не зміг влучити у ворота. Згодом напівмоменти не використали той же Дахновський і Геннадій Пасіч.

"Зоря" отямилася після перерви. Спершу Русин накрутив оборонців і небезпечно прострілив – ніхто з партнерів не встиг відгукнутися. А після ще однієї нагоди Г. Пасіча (не зміг обробити м'яч після передачі з флангу) луганці посилили тиск і таки забили – Антюх пробив метрів із 22-х, м'яч зачепив Вовченка і, дезорієнтуючи кіпера, влетів у ворота.

За схожим сценарієм розгорнулися події і в Ужгороді. Харків'яни та дніпровці мали нагоди забити ще в першому таймі. У складі "Дніпра-1" Довбик не зміг замкнути дальню стійку після прострілу Адамюка, а Гуцуляк після стінки з останнім пробив повз ворота.

Натомість оборонець "Металіста" Каплієнка накрутив опонентів і цілив у ближній кут, але влучив у сітку лише зі зовнішнього боку. Після перерви "спортклубівці" додали. Моменти змарнували Бабенко (двічі) та Когут, а вирішальний м'яч таки вдалося забити останньому – Піхальонок закинув у штрафний на партнера, а той випередив голкіпера.

Завдяки мінімальним перемогам "Зоря" і "Дніпро-1" покращили свої позиції в УПЛ. Луганці піднялися на 4-те місце (16 очок), а "спортклубівці" закріпилися в лідерах – 22 пункти. Обидва колективи провели по вісім матчів.