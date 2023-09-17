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УПЛ: "Дніпро-1" із Максимовим на чолі розписав нічию з "Колосом"

Дніпро, Неділя 17 вересня 2023 17:31
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УПЛ: "Дніпро-1" із Максимовим на чолі розписав нічию з "Колосом" Фото: "Хлібороби" не пустили "спортклубівців" у верхню половину таблиці (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У рамках 7-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги "Дніпро-1" розійшовся миром із ковалівським "Колосом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Дніпро-1" – "Колос" – 1:1

Голи: Гуцуляк, 67 – Салабай, 61

Розпочали матч команди обережно. Лише в середині тайму "спортклубівці" обмінялися напівнагодами з гостями. Дніпровець Гуцуляк із перспективної позиції легко пробив у руки кіперу, а "хлібороб" Велетень скористався помилкою оборони і перевірив пильність Волинця – кутовий.

"Колос" додав в активності перед перервою. Спершу Сваток в останній момент заблокував небезпечний удар Цурікова. Далі воротар "Дніпра-1" ногою ефектно парирував ще один постріл Велетеня. А в доданий арбітром час він же впорався з випадом Цурікова.

Та на 61-й хвилині не зміг врятувати "Дніпро-1" вже й Волинець. Кіпер збірної України зреагував на небезпечний удар Чорноморця під поперечину. Проте, на добиванні опинився Салабай і видовищно ножицями відправив м'яч у сітку.

Команда Юрія Максимова, однак, швидко відігралася. За якихось шість хвилин "спортклубівцям" нарешті вдалася гольова атака. Гуцуляк увійшов у штрафний майданчик "Колоса" й класно пробив у дальній кут – 1:1!

"Дніпро-1" намагався організувати фінальний штурм. Утім, забити господарям на рідній арені в Дніпрі в цей день більше не судилося. Отже, "спортклубівці" вчетверте поспіль втратили очки та залишилися над небезпечною зоною (6 очок). Натомість "хлібороби" набрали 9 пунктів і йдуть на 8-й сходинці.

До слова, напередодні пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

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