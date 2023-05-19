УПЛ: "Дніпро-1" в доданий час дотиснув "Колос" і продовжив чемпіонські перегони

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Дніпро-1" – "Колос" – 2:1

Голи: Довбик, 57, Сарапій, 90+4 – Мякушко, 45+1

Розпочали обидві команди активно. Уже в дебюті "спортклубівці" могли пропустити, коли зі значної дистанції наважився пробити Кравченко – над поперечиною. "Дніпро-1" відповів пострілом Довбика зі штрафного над дев'яткою.

Згодом Пеглоу відгукнувся на навіс Піхальонка, але з гострого кута головою пробив у голкіпера. Ще гостріше відповіли "хлібороби" в середині тайму, коли Оріховський завдав удару в дотик після пасу Безбородька – стійка!

А перед перервою "Колос" оформив гол у роздягальню. Небезпека прийшла з лівого флангу атаки гостей. Фесюн кинув у прорив Оріховського, той віддав на Безбородька, а він віддав Мякушку. Хавбек завдав точного пострілу.

Зі стартом другої половини "спортклубівці" кинулися відіграватися. Спершу господарі напрацювали на серію кутових. А згодом джокери Олександра Кучера підготували забитий Довбиком на 57-й хвилині м'яч.

Це Матарріта на лівому фланзі від лінії поля подав на Танчика, а той головою відкинув під удар Довбику. Форвард у дотик відправив м'яч під поперечину. Для бомбардира цей гол став 24-м у нинішньому сезоні, тож він наблизився до "вічного" рекорду Мхітаряна (25 м'ячів) впритул.

Опісля "Дніпро-1" затиснув "хліборобів" на чужій половині. Танчик пробив у руки кіперу, дві нагоди змарнував Пеглоу (стійка та сейв голкіпера), а далі Фесюн ледь не випустив за лінію м'яч після удару Когута головою.

Згодом "спортклубівці" не використали вільний удар за необачну гру воротаря – Фесюн узяв м'яч до рук після передачі оборонця ногою. Утім, ковалівці відчайдушно кинулися під удар Піхальонка, якому відкинув Довбик. Та в доданий час "Дніпро-1" таки забив: голкіпер проґавив подачу з флангу, і Сарапій головою відправив м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.