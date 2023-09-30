УПЛ: "Чорноморець" не зміг переграти "Зорю" і вийти в лідери першості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Чорноморець" – "Зоря" – 0:0

У дебюті зустрічі команди обмінялися напівнагодами. "Моряк" Вакула отримав м'яч ліворуч, змістився в центр і пробив у нижній кут – Турбаєвський виконав сейв. Натомість луганець Герреро навіть забив у необачно залишені кіпером ворота, але до того підіграв собі рукою.

Далі ще два моменти мав "Чорноморець". Ось Васильєв із перспективного штрафного пробив у "стінку", а Дада з дистанції відправив м'яч над поперечиною. Під кінець додала в активності "Зоря", але Нагнойний після стінки з Герреро програв дуель з Варакутою.

На старті другої половини знову нагадав про себе Вакула. Він у фірмовому стилі змістився і пробив у кут, але кіпер гостей був готовим до такого розвитку подій. Згодом небезпечний удар-простріл Брагару дивом не залетів у дальній кут воріт "Зорі".

Луганці відповіли моментами під завісу поєдинку. Двічі міг забивати Яцик. Спершу орендований у "Динамо" хавбек пробив у поперечину зі штрафного, а потім не зміг реалізувати вихід віч-на-віч із Варакутою. Останнім змарнував шанс Волошин, який не переграв кіпера з близької відстані – 0:0 у підсумку.

Після нічиєї "Чорноморець" набрав 16 очок і залишився на третій сходинці УПЛ. Лідер чемпіонату України – "Шахтар" (18 пунктів). "Зоря" ж набрала 6 пунктів і залишилася в небезпечній зоні.